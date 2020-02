Elon Musk mostró una nueva faceta: lanzó un tema de música electrónica

"Acabé de escribir una canción llamada 'Don't doubt ur vibe'", tuiteó el viernes, junto a imágenes de sí mismo en lo que parece ser un estudio de música improvisado. "¡¡Escribí la letra e interpreté la voz!!".

Musk dijo que el tema iba a ser lanzado por "Emo G Records", que publicó en su página web la canción de cuatro minutos con sonidos electrónicos pulsantes superpuestos a su voz.

La letra dice: "No dudes de tu vibra / porque es verdad / no dudes de tu vibra / porque eres tú". No ofreció pistas sobre la inspiración detrás de la canción o cuál sería su próximo paso en la música.