Especialistas advierten por un aumento del riesgo de contagio de enfermedades sexuales durante el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El Virus del Papiloma Humano (VPH), la sífilis y la gonorrea encabezan la lista de las infecciones con mayor circulación en este tipo de torneos multitudinarios.

Los encuentros sexuales casuales aumentan durante el Mundial 2026.

El clima de festejo que genera la Copa del Mundo también aumenta las reuniones y el contacto entre personas. Ante este escenario, especialistas en epidemiología advirtieron sobre un posible incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), impulsado por la interacción entre los habitantes locales y los miles de turistas que llegan al país.

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Al respecto, un informe de la Agencia Noticias Argentinas detalló la postura de Isabel Villegas, directora de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e ITS de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, México, quien explicó que este tipo de contagios está directamente ligado a la conducta social y que las aglomeraciones de este calibre crean escenarios propicios para la vulnerabilidad sanitaria.

La funcionaria mexicana remarcó las características de este fenómeno al señalar que "estas son infecciones que dependen del comportamiento humano. Entonces, si hablamos de algarabía y de encuentros masivos de personas, como lo es el Mundial este incremento de movilidad y este acumulativo de personas favorece encuentros sexuales casuales, sobre todo". Asimismo, la especialista manifestó que "son encuentros que no están programados, encuentros que pueden generar riesgos si no estamos preparados", a la vez que detalló que se está hablando en estos casos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), de la hepatitis B, hepatitis C, sífilis, gonorrea o clamidia.

Frente a este panorama, las autoridades de salud de México ya pusieron en marcha protocolos de vigilancia en puntos turísticos estratégicos, reforzando la entrega de preservativos y las campañas informativas, al tiempo que recordaron que las aglomeraciones también elevan el riesgo de contraer afecciones respiratorias y gastrointestinales.

Este tipo de contagios está ligado a la conducta social y que las aglomeraciones de este calibre crean escenarios propicios para la vulnerabilidad sanitaria. Factores de riesgo y pautas esenciales de prevención Por otro lado, el doctor Jorge Baruch, al frente de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hizo hincapié en que la prevención es la herramienta clave para mitigar cualquier complicación médica durante el torneo.

Diversas entidades internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, comprobaron estadísticamente que los encuentros sexuales casuales se multiplican en el marco de competencias deportivas multitudinarias. Esta tendencia, combinada con un consumo elevado de alcohol, suele derivar en conductas desaprensivas que elevan los contagios de enfermedades venéreas, un problema que, según indica Baruch, cuenta con poca visibilidad pero es sumamente evitable si se toman los recaudos necesarios. De acuerdo con el análisis del especialista de la UNAM, las patologías con mayor índice de propagación bajo estas circunstancias específicas son la sífilis, la gonorrea, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el VIH. Con el fin de concientizar a la población, el Documento Técnico de Recomendaciones Sanitarias para Viajeros Internacionales FIFA 2026, desarrollado por la propia universidad, puso un fuerte énfasis en la responsabilidad individual de los asistentes. En ese sentido, el experto concluyó que la utilización sistemática del preservativo resulta un factor indispensable y prioritario para los viajeros, dado que su uso correcto reduce drásticamente las probabilidades de contraer cualquiera de estas infecciones.