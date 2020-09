Caso Astudillo Castro: se conoce hoy el informe de la pericia genética sobre los restos encontrados

El paradero del joven se desconoce desde el pasado 30 de abril, cuando emprendió un viaje a dedo desde la localidad bonaerense de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) "hizo saber que el informe final será remitido el día miércoles 2 de septiembre del corriente año. Una vez obtenido el mismo, será informado en primer lugar a Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo, y luego mediante comunicado oficial por parte de este tribunal", agregó.

En este sentido, el abogado Leandro Aparicio, uno de los letrados de la madre del joven, remarcó en declaraciones a la agencia de noticias NA que "no hay ninguna confirmación oficial y al parecer el miércoles van a estar los resultados".

"No tenemos otra cosa", indicó Aparicio, que dijo desconocer de dónde salió la información que reportaron algunos medios de prensa, confirmando supuestamente que los restos óseos pertenecían a Astudillo Castro.

Por su parte, Cristina Castro también negó en sus redes sociales que haya confirmación oficial sobre el cuerpo.

"Hasta el día miércoles no está el ADN. Me lo confirmó la jueza (María Gabriela) Marrón recién. No sé de dónde sacaron esa noticia. Asimismo, el servicio de Antropología Forense me acaba de llamar", indicó Castro en su perfil de Facebook.

Después de que trascendiera esta tarde la información sobre la identificación de los restos, el EAAF aclaró: "No informamos resultados de ADN hasta no comunicar al Juzgado y la familia y solo lo hacemos con su autorización", y señaló que "en este caso no hubo tal comunicación".