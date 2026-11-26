Feriado del 8 de diciembre de 2026 en Argentina: ¿hay fin de semana largo y qué pasa con el lunes 7? + Agregar ámbito en









El calendario de diciembre trae una nueva oportunidad de descanso para los argentinos.

La llegada del último mes del año genera dudas sobre los días libres y la posibilidad de aprovechar un descanso más largo. Depositphotos

Noviembre les dio la posibilidad a muchos trabajadores y estudiantes de disfrutar de dos fines de semana largos en el mismo mes. Si bien todavía faltan algunas semanas para las fiestas y el comienzo de las vacaciones de verano, el calendario de feriados de diciembre también trae buenas noticias para los argentinos.

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En este caso, una de las celebraciones religiosas más importantes del país tendrá lugar un martes. La particularidad estará en lo que suceda el lunes 7 de diciembre y a quiénes les corresponderá descansar durante esa jornada.

Muchos esperan tener un fin de semana largo para aprovechar y realizar una escapada rápida. Freepik Cómo queda el descanso del sábado 5 al martes 8 de diciembre El Gobierno nacional estableció el lunes 7 de diciembre como día no laborable con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025. Al quedar entre el domingo 6 y el feriado del martes 8, quienes tengan libre el lunes podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días.

Sin embargo, al tratarse de un día no laborable, en el ámbito privado serán los empleadores quienes decidan si sus trabajadores tendrán libre el lunes. Aquellos que deban cumplir con sus tareas cobrarán su sueldo habitual, mientras que quienes descansen no sufrirán ningún descuento.

En cuanto a los bancos, no habrá atención al público durante el lunes y el martes, por lo que recién abrirán sus puertas el miércoles 9 de diciembre. En el caso de las escuelas, dependerá del calendario escolar de cada provincia.

Por qué el 8 de diciembre es feriado inamovible y no se traslada Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una festividad católica que recuerda el dogma proclamado por el papa Pío IX en 1854. En Argentina, esta jornada también coincide con la costumbre de armar el arbolito de Navidad. La fecha está contemplada como feriado nacional inamovible en la Ley 27.399, por lo que no puede adelantarse ni postergarse. Además, a diferencia del lunes, aquellos empleados que deban trabajar durante el martes cobrarán el doble por esa jornada, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo. El Día de la Inmaculada Concepción de María es uno de los feriados nacionales que no se trasladan. Freepik Qué otros feriados quedan en el calendario de diciembre 2026 Después del descanso por la celebración religiosa, el único feriado nacional que quedará en 2026 será el viernes 25 de diciembre por Navidad. Al igual que el 8, se trata de una fecha inamovible que este año permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días. Cabe remarcar que tanto el jueves 24 como el jueves 31 de diciembre serán días laborables. En el ámbito privado, cada empleador podrá decidir si les otorga el día libre a sus trabajadores, mientras que en la administración pública dependerá de si se decretan asuetos.

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