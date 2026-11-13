Feriado el viernes 20 de noviembre: quiénes tendrán un fin de semana extra largo

Varios vecinos bonaerenses podrán terminar la semana laboral antes de tiempo y disfrutar de unos días más de descanso.

Noviembre trae más novedades en el calendario de feriados para varios habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Noviembre todavía guarda novedades en el calendario de feriados de la provincia de Buenos Aires. El lunes 23 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional , pero algunos vecinos bonaerenses tendrán una sorpresa adicional que les permitirá comenzar su descanso antes de lo previsto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El viernes 20 habrá celebraciones locales que, al coincidir con la fecha nacional, darán lugar a un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos.

Tres localidades bonaerenses tendrán una jornada especial el viernes 20 de noviembre por sus respectivos aniversarios fundacionales . Se trata de Magdalena , Porvenir y Pedro Luro , que celebrarán un nuevo año desde su creación.

Quienes puedan aprovechar el fin de semana extra largo, podría darse el lujo de planificar una escapada rápida.

En Magdalena, ciudad cabecera del partido del mismo nombre, se conmemorará el aniversario de su fundación. Porvenir, perteneciente al municipio de Florentino Ameghino, también festejará el nacimiento de la localidad, mientras que Pedro Luro hará lo propio en el partido de Villarino.

De esta manera, los vecinos alcanzados por el descanso podrán sumar el viernes al sábado 21, domingo 22 y lunes 23, completando cuatro días consecutivos sin actividad laboral.

Cómo funcionarán los servicios públicos

En las localidades alcanzadas por la medida, las dependencias de la administración pública municipal permanecerán cerradas durante el viernes 20 de noviembre. Los establecimientos educativos comprendidos en el asueto tampoco tendrán clases, mientras que las sucursales del Banco Provincia afectadas no brindarán atención presencial.

Los servicios esenciales, como las guardias hospitalarias y la atención de emergencias, seguirán funcionando. Por su parte, la recolección de residuos y otras tareas municipales podrán presentar cambios en sus horarios habituales.

En cuanto al ámbito privado, el descanso será optativo y quedará sujeto a la decisión de cada empleador. Por este motivo, los comercios, las industrias y otras actividades podrán continuar funcionando normalmente.

El próximo fin de semana largo de noviembre tendrá una duración extra para algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires. Freepik

Próximos feriados en el calendario 2026

El lunes 23 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Este año, el descanso se trasladó al lunes para permitir un fin de semana largo de tres días en todo el país.

En diciembre, el calendario contempla otras dos fechas consecutivas. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María, uno de los feriados nacionales inamovibles.

Finalmente, el viernes 25 de diciembre será Navidad. Al caer antes del sábado y domingo, dará lugar al último fin de semana largo de tres días de 2026.