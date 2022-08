Día Internacional del Gato: porqué se celebra tres veces al año

La mascota se hizo tan popular que su deceso impactó a gran parte de la opinión pública que había sucumbido ante el encanto del felino. Así, tras su muerte, algunas organizaciones de protección animal decidieron rendirle homenaje póstumo como representante de toda la especie y propusieron el 20 de febrero como Día Internacional del Gato.

socks clinton.jpg

8 de agosto

La segunda edición del Día Internacional del Gato es el día 8 de agosto. Esta conmemoración surgió en el año 2022, cuando la asociación IFAW (Fund for Animal Welfare), encargada del bienestar animal, sugirió esta fecha para concientizar sobre la importancia de cuidar y proteger a los gatos.

Durante el mes de agosto, según estudios científicos, la actividad de los felinos aumenta por la temperatura y la cantidad de luz solar que reciben durante el día y este factor pareciera incidir directamente en su ciclo de reproducción. Es por esto que en este época especialmente se intenta generar conciencia sobre la importancia de esterilizar a los animales para evitar la sobrepoblación y el abandono.

gato.jpg Pexels.

29 de octubre

En este caso se trata del Día Nacional del Gato en los Estados Unidos pero también se celebra en todo el mundo. Esta fecha fue creada por la experta en mascotas, Colleen Paige, para promover adopciones felinas y para fomentar la cultura de la tenencia responsable de animales.

Esta conmemoración tuvo origen en 2005, cuando Colleen, junto con la ayuda de la ASPC (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), promovió dicha fecha.