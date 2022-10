Exdiputada ingresó a Gran Hermano y estallaron las redes sociales

Según se supo, Uhrig estuvo casada con el ex intendente de Moreno Walter Festa, quien según se difundió no tuvo un paso feliz por la gestión pública.

Reacciones en las redes sociales

Luciano Mellera (@luchomellera): La diputada va a laburar por primera vez

Juan Cruz Sanz (@juancruzsanz): Fue diputada pero su sueño era entrar a Gran Hermano. Ahí está la política argentina.

Elio (@Wait_Man): Romina fue diputada y ahora entra a Gran Hermano. Menos ganas de laburar que yo.

ke - dollar sign - ha (@nosoyabriI): dios igual como pasas de diputada a estar en la casa de gran hermano NO SIRVE ESTUDIAR DEJEN LA FACULTAD.

diputada gh.jpg

Este lunes por la noche se lanzó una nueva edición de Gran Hermano, por la pantalla de Telefé, y con la conducción de Santiago Del Moro. De esta forma, ingresaron sus 18 participantes, los que buscan obtener el premio en metálico (15 millones de pesos y una vivienda).

La reality ex diputada

En su presentación, la participante expresó: “Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años y vivo en Moreno. Me encanta la política, cuando fui diputada acompañé la Ley de cupo laboral trans, porque a mí me crio mi tía, que era travesti”.

Más adelante, y en lo referido a su situación personal, ella agregó: “Actualmente, estoy separada del papá de mis nenas, lo amé muchísimo, pero ya está”. De este modo, la participante confirmaba que se encuentra separada de Walter Festa, quien fue intendente de Moreno.

“Me encanta entrenar, me cuido mucho, y realmente soy muy insegura conmigo misma. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox. Soy una persona de carácter, me dicen ‘mecha corta’, pero soy muy amiguera. En la casa voy a jugar, no voy a hacer amigos”, continuó en su presentación.

Uhrig aseguró que participar de este programa tan famoso, era estar “cumpliendo un sueño”, y entre aplausos hizo su ingreso al estudio del reality.

Finalmente, Uhrig confesó: “A los 18 años me había anotado a Gran Hermano, pero no se dio. Y cuando vi la propaganda, dije ‘esta es la mía’, y me anoté. Acá pienso ser yo, divertirme, jugar, y obviamente que quiero ganar”.