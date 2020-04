Inmobiliarios piden ser eximidos de cuarentena y advierten por ola de quiebras

Según el último informe difundido por el Colegio de Escribanos porteño en la Ciudad en el mes de febrero se labraron 1.417 actos lo que representó una baja del 33,8% de escrituras respecto de febrero 2019 y subió 1,9% respecto del mes anterior. Se espera que los números de marzo sean aún más alarmantes.

“Lamentablemente esto se torna cada vez más terrible para las inmobiliarias. Es cierto que pocos querrán comprar una propiedad en este escenario pero necesitamos abrir para volver a ponernos en contacto con la gente”, agregó Pepe. Desde el sector advirtieron que hoy les preocupa la situación de las pymes y temen que de seguir extendiéndose la cuarentena “se genere una ola de quiebras no sólo en nuestro sector sino en la industria en general”, agregó.

“No tenemos ninguna ayuda, porque los créditos que anunció el Gobierno con tasa 0 no existen. Tenemos inmobiliarias que se han acercado a los bancos y la realidad es que no lograron obtenerlos. Además muchas empresas se anotaron para pedir el adelanto de sueldos, pero por ahora no han obtenido respuestas”, resaltó Pepe.

Para los inmobiliarios el principal error del Gobierno es haberle dado prioridad a la salud y dejar a un lado la economía del país. “Hicimos con la cámara Argentina de Mudanzas y Fletes un protocolo conjunto para poder hacer las mudanzas. Hay gente que tiene un departamento que han comprado y no se pueden mudar. La situación es preocupante”, concluyó.

La Cámara Argentina Inmobiliaria junto al Colegio de Corredores de la Ciudad presentaron un documento al Gobierno para exigirles que eximan a las inmobiliarias del cumplimiento de la cuarentena, por ahora no han obtenido respuestas y desde el sector calculan que la situación no cambiará de acá a los próximos 15 días. “Estamos ante un escenario desesperante, necesitamos que nos escuchen”, concluyó Pepe.