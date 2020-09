Hombre se transformó en un extraterrestre: se sacó la nariz, las orejas y se cortó la lengua

"Desde muy joven, me apasionaron las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida como quería. Dejé todo a los 24 años y me fui a Australia. Se volvió normal, incluso inconsciente, pensar constantemente en mis planes para los próximos meses", manifestó Loffredo al periódico francés Midi Libre en 2017.

Según el joven francés, su transformación está recién en un 16%. Además de las operaciones, se tatuó de negro los globos oculares y se colocó implantes reptilianos en el rostro.

Loffredo documenta todas sus mutaciones en la cuenta de Instagram @the_black_alien_project (Proyecto Alienígena Negro).