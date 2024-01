La ANMAT prohibió varios tipos de ácido hialurónico y equipos de depilación láser

El texto argumentó que la situación descripta "deviene en riesgo para la salud de los potenciales pacientes, toda vez que se trata de productos médicos sin autorización por lo que se desconoce la verdadera composición y las condiciones de fabricación".

Acerca de los productos que se prohibieron, el documento detalla: "Volumen 33 - Acido Hialurónico reticulado al 33% - Rostro - C & C; Relleno labial y rostro - Volumen - Acido Hialurónico + Carboximetilcelulosa reticulado - jeringas prellenadas - C & C; Volumen 20 - Acido Hialurónico reticulado al 20% - Rostro - C & C; y PROPHILE® - tensador facial - restaura y regenera las células del rostro. Contiene Acido hialurónico, hidrolizado de ADN y ARN, proveniente de hidrolisis bovina que restaura y regenera las células - C & C".

depilacion-laser-terapia-depilacion.jpg La ANMAT prohibió equipos de depilación láser. Freepik

ANMAT prohibió equipos de depilación láser

A través de la disposición 956/2024 del Boletín Oficial, el organismo prohibió la comercialización, uso y distribución en todo el territorio nacional de los equipos SOPRANO de la marca Alma Lasers debido a que "pudo constatarse que las etiquetas exhibidas eran falsificadas".

Otro de los puntos por los que se prohibió la venta y el uso de los equipos tuvo que ver con el funcionamiento errático del mismo, ya que "podría producir en el paciente quemaduras, para el caso de que la irradiación sea mayor que la deseada o podría no cumplir con el propósito si la radiación fuera menor a la necesaria para tratar el folículo".

De esta manera, ANMAT "a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados", prohibió la comercialización, uso y distribución en todo el territorio nacional de los equipos SOPRANO de la marca Alma Lasers.