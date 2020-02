Ganó la lotería dos veces en un año tras comprar el boleto en la misma agencia

El galo, que decidió mantenerse en el anonimato, ganó el “Euromillones” en mayo del año pasado. Pese a esto, siguió jugando y haces escasos días volvió a sacar el pozo.

Se trata de un evento sin precedentes a nivel mundial. Existen varios casos de personas que ganaron la lotería dos veces, pero ninguna que lo haya hecho en tan poco tiempo.

"Me sorprendió que la suerte me golpease dos veces, pero me estoy haciendo ya a la idea", aseguró el afortunado.

Euromillones se encarga de revelar la identidad del ganador de la lotería, quien generalmente se convierte en una celebridad. Sin embargo, el francés optó por el anonimato ya que no quiere ser famoso a costa del dinero obtenido.