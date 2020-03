Médicos falsos: el nuevo cuento del tío

“Es el nuevo cuento de los dólares o cuento del corralito, pero aplicado a la situación actual”, agregó Martín, que también específico que los afectados suelen ser personas de la tercera edad o que viven solos.

Además, explicó que, en este tipo de casos, los delincuentes realicen inteligencia antes de asaltar alguna casa, sabiendo entonces que allí hay objetos de valor o dinero.

Esta información no tardó en circular en WhatsApp, con una imagen viral que titulaba: “Ladrones Disfrazados de Médicos de la Cruz Roja”. La misma advertía sobre los criminales y su modo de operar.

Médicos Falsos Se difundió en WhatsApp una imagen que alertaba sobre los "Falsos médicos". WhatsApp

¿Que se puede hacer para evitar ser asaltado?

Según Duran, lo primero que uno debe hacer es preguntarse: “¿Yo llame al 107? ¿Avise que tenía síntomas o fiebre a alguien? ¿me siento mal?”. Si las tres se responden de forma negativa, entonces los médicos fuera son estafadores y uno debe reportar a la policía lo antes posible.

“Si no les abrís la puerta, no van a poder entrar a tu casa” explica el especialista en seguridad, que además da a entender que este tipo de formas de accionar no son confrontativas, así que con el simple llamado a la policía se puede conseguir ahuyentar a los agresores.

“No existen los chequeos sorpresa, solo se activa el protocolo contra el coronavirus si uno lo reporta” cerraba Duran y advertía: “Aún no sabemos si es algo que se está replicando en todo el país, pero igual se debe entender que la forma mas efectiva de estar seguro es si no se los deja pasar a la propiedad”.