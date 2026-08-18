Murió Lucio Garzón Maceda, histórico abogado laboralista y protagonista del Cordobazo

Era un importante figura de la historia sindical y política de Córdoba. Falleció por causas naturales.

Lucio Garzón Maceda , reconocido abogado laboralista y una de las figuras centrales de la historia sindical y política de Córdoba , murió este lunes a los 95 años por causas naturales . Su trayectoria quedó estrechamente ligada al movimiento obrero argentino y, especialmente, al Cordobazo de 1969 .

Durante más de siete décadas, Garzón Maceda participó de algunos de los principales procesos políticos, gremiales y sociales del país. Fue abogado y asesor de dirigentes como Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres , sufrió persecuciones y detenciones, debió exiliarse durante la última dictadura y denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina.

Su fallecimiento representó la despedida de uno de los últimos protagonistas directos del Cordobazo , la histórica movilización obrera y estudiantil que tuvo lugar el 29 de mayo de 1969. La noche anterior a aquella protesta, participó de una reunión con dirigentes sindicales en una parrilla del centro cordobés donde se discutieron las posibles consecuencias de la medida.

Por decisión de su familia y de acuerdo con la voluntad que expresó en vida, no se realizará un velorio ni un funeral público . La despedida permanecerá reservada a su círculo íntimo.

Según el Archivo Nacional de la Memoria , Garzón Maceda nació el 30 de octubre de 1930 . Cursó sus estudios primarios en la Escuela Superior de Niños Varones, conocida como Escuela Olmos, y asistió posteriormente al tradicional Colegio Nacional de Monserrat .

Aunque inicialmente proyectó estudiar Ingeniería Química en Santa Fe, finalmente ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Durante su etapa universitaria comenzó una intensa militancia política vinculada al reformismo.

Integró el Partido Socialista (PS) y fue uno de los fundadores de Acción Socialista, corriente que sentó las bases de la Agrupación de Estudiantes Reformistas (ADER). Desde ese espacio buscó acercar las ideas de la Reforma Universitaria con determinados principios sociales y laborales del peronismo, posición que posteriormente derivó en su expulsión del socialismo.

En 1951 fue detenido por sus actividades opositoras al gobierno de Juan Domingo Perón y permaneció dos meses en la Cárcel de Encausados de Pueblo Güemes. Tras recuperar la libertad se exilió durante seis meses en Chile, donde militó en el Partido Socialista Popular.

Regresó luego al país y, en 1955, integró el denominado Grupo de los “41 Pelandrunes”, compuesto por independientes cercanos a sectores de izquierda que denunció públicamente el movimiento golpista e intentó evitar el derrocamiento de Perón.

Su vínculo con el movimiento obrero cordobés

Garzón Maceda se recibió de abogado en 1955 y orientó su carrera hacia el derecho laboral y la defensa de los trabajadores. Desde 1956 colaboró de manera ad honorem con el diario Orientación, donde fortaleció su relación profesional y política con Gustavo Roca.

Su actividad lo acercó progresivamente a referentes sindicales como Atilio López, Agustín Tosco y Elpidio Torres. En 1957 participó de la normalización de la CGT Regional Córdoba, la primera realizada en el país después del golpe de Estado de septiembre de 1955, y ocupó la Secretaría de Prensa de su Comité Ejecutivo.

Ese mismo año intervino en el plenario nacional de regionales de la central obrera realizado en La Falda, del que surgió el histórico Programa de La Falda.

Con el paso de los años se consolidó como uno de los principales abogados laboralistas de Córdoba y asesoró a numerosos sindicatos, entre ellos SMATA, UTA y Luz y Fuerza. En 1960 formó junto con Roca un estudio jurídico que se transformó en un espacio de encuentro de sectores sindicales, estudiantiles, progresistas, de izquierda y del peronismo revolucionario.

La participación de Garzón Maceda en el Cordobazo

El momento que terminó de convertirlo en una figura histórica llegó en mayo de 1969. Garzón Maceda participó activamente de la organización del Cordobazo junto con dirigentes como Tosco, López y Torres, además de Roca.

Las autoridades lo consideraron uno de los ideólogos de la rebelión y lo detuvieron en junio. Permaneció durante un día en la Jefatura de Policía de Córdoba y, tras recuperar la libertad, trabajó desde la semiclandestinidad en la defensa de Agustín Tosco y Elpidio Torres, quienes fueron sometidos a Consejos de Guerra y condenados por tribunales militares.

Entre octubre y noviembre de ese año viajó a Madrid, donde mantuvo un encuentro con Juan Domingo Perón para solicitar su respaldo a los dirigentes sindicales detenidos.

En enero de 1970 volvió a ser arrestado y quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Después de pasar por la cárcel de Villa Devoto, fue trasladado como preso político a Esquel, donde permaneció durante siete meses.

Tras recuperar la libertad, el 4 de noviembre de 1970 asistió como invitado a la asunción de Salvador Allende en Chile. Meses después, en marzo de 1971, volvió a participar de otra histórica movilización cordobesa: el Víborazo, que terminó con la renuncia del interventor militar José Camilo Uriburu.

Persecución política y exilio durante la dictadura

La violencia política de la década de 1970 también atravesó directamente su vida. Durante el gobierno provincial de Ricardo Obregón Cano, entre 1973 y 1974, tuvo influencia como asesor en cuestiones gremiales y sindicales. Después del Navarrazo, hubo intentos de detenerlo y ponerlo nuevamente a disposición del PEN.

El 28 de octubre de 1975, el Comando Libertadores de América, organización parapolicial considerada la expresión cordobesa de la Triple A, incendió su vivienda de fin de semana en Villa Allende mientras Garzón Maceda asistía junto con su familia a un partido de Belgrano.

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el estudio jurídico que compartía con otros abogados fue allanado, saqueado e incendiado en reiteradas oportunidades. Su vivienda particular también sufrió un operativo de un grupo armado.

Garzón Maceda huyó junto con Gustavo Roca hacia Buenos Aires y participó de los primeros pasos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU). Finalmente, en agosto de 1976 salió clandestinamente del país y llegó a París después de pasar por Brasil.

La denuncia contra la dictadura en Estados Unidos

Durante su exilio tomó contacto con Juan Gelman y, junto con Roca, viajó a Washington para denunciar internacionalmente los crímenes de la dictadura argentina.

Garzón Maceda fue protagonista central del Cordobazo. Archivo

Los días 27 y 28 de septiembre de 1976, ambos prestaron testimonio ante el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezado por Donald Fraser.

Garzón Maceda expuso sobre la represión contra los trabajadores, dirigentes y organizaciones sindicales, además de cuestionar el desmantelamiento de derechos laborales durante la gestión económica de José Alfredo Martínez de Hoz.

También denunció la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur y señaló la existencia de centros clandestinos de detención en Córdoba, entre ellos La Perla y Campo de la Ribera.

Durante sus primeros años en Francia integró la sede local de la CADHU, mantuvo contactos con Amnistía Internacional y realizó distintos trabajos para subsistir hasta obtener contratos temporales con la UNESCO y continuar su formación académica en derecho laboral.

El regreso a la Argentina y sus últimos años

Con la recuperación democrática regresó al país. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue designado asesor especial y viceministro de Trabajo de la Nación, función que desempeñó entre septiembre de 1987 y julio de 1989 durante la gestión de Ideler Tonelli.

En 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, asumió como ministro de Gobierno y Justicia de Corrientes en el marco de la intervención federal de esa provincia, también encabezada por Tonelli.

A fines de los años 90 abrió una consultoría especializada en derecho laboral colectivo, desde donde continuó asesorando a sindicatos y organizaciones gremiales. Además, mantuvo su tarea como asesor jurídico de la CGT hasta retirarse durante la primera década del siglo XXI.

Abogado, militante, asesor sindical, preso político y exiliado, Garzón Maceda atravesó buena parte de las grandes disputas políticas y laborales de la Argentina del último siglo. Su muerte, a los 95 años, cerró la extensa trayectoria de uno de los protagonistas de una generación que tuvo en Córdoba y en el movimiento obrero dos de sus principales escenarios.