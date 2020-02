Harán otro intento por desbloquear el iPad de Natacha Jaitt

"Lamentablemente seguimos luchando contra viento y marea, no desbloquearon la tablet. Me indigna decir que era de esperar esta triste noticia! Solo me queda seguir luchando", escribió el miércoles en su cuenta de Twitter Antonella Olivera, la hija de Jaitt que actúa como particular damnificada en el expediente.

Ahora, Cosme Iribarren, Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari, el equipo de tres fiscales que investiga las circunstancias de la muerte de la modelo y conductora, retomará las conversaciones que ya había iniciado hace unos meses con la empresa Celebrate Inc.

Se trata de una compañía especializada que fue la creadora del software, que utilizan distintos laboratorios técnico forenses en el país y el exterior, para extraer la información de celulares y otros dispositivos.

Si bien los fiscales lograron en su momento acceder al celular marca Samsung de Jaitt, el iPad no se pudo desbloquear porque nunca se tuvo la clave correcta, y porque el sistema, como todos los dispositivos de la marca Apple, es difícil de vulnerar.

Este nuevo intento para su apertura fue ordenado la semana pasada luego de que el abogado Alejandro Cipolla, quien representa en el expediente a la hija de Jaitt, solicitara que la tablet sea peritada por los mismos especialistas marplatenses de la Policía Federal que lograron ingresar a los celulares de los rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, aunque los fiscales eligieron otros especialistas.

Jaitt (41) murió la madrugada del 23 de febrero del año pasado en el salón de fiestas Xanadú, situado en Isla Verde al 600, de Villa La Ñata, partido de Tigre, al que había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento.

En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y una "falla multiorgánica", según los resultados de la autopsia.

Las pericias toxicológicas confirmaron que Jaitt había consumido cocaína y alcohol antes de morir y no detectaron la presencia de ningún veneno.

La familia Jaitt siempre sospechó y planteó que el deceso podía haber sido un homicidio, aunque para los fiscales de Tigre todo indica que fue producto del deteriorado estado de salud que presentaba y de la ingesta voluntaria que esa noche hizo de cocaína.