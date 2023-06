No hubo acuerdo en el Ministerio de Trabajo y desde la medianoche habrá paro de colectivos en todo el país

El encuentro se produjo antes de que venza a la medianoche el plazo de la conciliación obligatoria que había sido dictada por el Ministerio de Trabajo. Al no llegar a un acuerdo, la medida de fuerza será inevitable.

En el acta de la reunión, el gremio negó haber recibido algún tipo de compromiso por parte de las autoridades de Transporte, el Estado Nacional, ni de los empresarios y aseguró que "no nos dan ningún tipo de respuesta para trabajadoras y trabajadores del transporte".

Si bien señalaron que los fundamentos de los empresarios "podrían llegar a ser razonables", remarcaron que "el dinero para recuperar los sueldos de los trabajadores no aparece, no surge y no es reconocido por ninguno de los sectores, ni por los empresarios ni por el Gobierno".