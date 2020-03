Coronavirus: la OMS urge a tomar más en serio el brote

A nivel mundial, el número de contagios llegó a 98.123 en 87 países, de los cuales 3.385 fallecieron.

Por una lado el Congreso estadounidense aprobó un plan de emergencia de 8.300 millones de dólares para financiar la lucha contra el COVID-19 en el país, donde ha dejado 12 muertos y más de 180 casos, pero por el otro, la OMS mostró su desacuerdo con "la postura que tomaron algunos países".

"Esto no es un ejercicio. No es el momento de buscar excusas, es el momento de ir a fondo", criticó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al criticar, sin nombrarlos, a una "larga lista" de países "que no hacen lo suficiente para luchar contra el virus".

El Vaticano informó de su primer caso y anunció la suspensión de la atención a pacientes externos en su pequeño centro médico, donde se registró el contagio.

"El virus está en Europa. Debemos adaptar ahora nuestras medidas", dijo el ministro alemán, Jens Spahn, en Bruselas, al llegar a una reunión de ministros de Salud de la Unión Europea (UE) que buscan contener el virus.

España, por su parte, reportó cinco muertos y un total de 345 casos este viernes; Holanda, que tiene 82 contagios, su primer muerto; e Irán sumó 17 decesos, para un total de 124 fallecidos y 4.747 infectados.

Eslovaquia declaró el primer caso, importado de Italia, el país europeo más afectado. Bután también confirmó su primer contagio en un turista estadounidense.

China, donde surgió la epidemia en diciembre, tiende a la estabilización. Este viernes reportó 143 casos nuevos y 30 decesos, aunque teme el riesgo de recontaminación a través de personas que vienen del extranjero. Hasta ahora hubo 36 casos importados.