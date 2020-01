Peligra la atención en farmacias a PAMI por deuda millonaria macrista

La Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR), nuclea a más de 2 mil farmacias en todo el país y representa el 30 por ciento del total de la venta de medicamentos en el AMBA. Desde la asociación explicaron: “En ASOFAR tenemos muchas farmacias familiares, que tienen un solo local y que no tienen margen para financiarse. Si PAMI no paga la deuda heredada, no van a poder seguir prestando atención a los jubilados”, expuso su presidente, Norberto Mañas.