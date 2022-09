Corte, acampe piquetero y caos de transito en el centro porteño

"Si no hay respuesta continuaremos con la permanencia", expresó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero en declaraciones con la prensa.

Acampe piquetero.jpg NA: Juan Vargas

En qué consiste el reclamo de los piqueteros

Los reclamos de piqueteros que generaron nuevos cortes de calles y caos en el tránsito del microcentro porteño giran en torno a la exigencia de trabajo genuino, así como también el alza en los planes sociales, cerrados por decisión del Gobierno, y la entrega de alimentos a los comedores barriales para hacer frente a la inflación.

En la previa de la movilización, Belliboni explicaba los motivos de la protesta: "Porque no se resuelven problemas tan básicos y elementales como el de la comida en los comedores populares. Estamos llegando a fin de año y hemos tenido 40 reuniones con funcionarios, con el ministro y no hay forma".

"No entienden que a los comedores hay que asistirlos porque ahí comen chicos, ancianos y gente que no tiene la posibilidad de resolver sus problemas alimentarios cotidianamente y no logramos ni eso, ni cosas más profundas como trabajo genuino", expresó en declaraciones radiales.

En la misma línea, el dirigente del Polo Obrero planteó: "Esperemos que el Gobierno reaccione. Queremos una mesa de negociación para que la gente pueda estar tranquila que, de acá a fin de año, va a tener respuesta".