Desorden y productos sin precio en súper por falta de personal

“Hacemos lo que podemos, sabemos que falta señalización de los productos, pero la realidad es que hay menos personal y todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande”, sostuvo al ser consultado por un precio un repositor del supermercado Disco. La escena se repite en otras cadenas supermercadistas. Es común ver cajas en medio de las góndolas y personal con barbijo trabajando contra-reloj para acomodar la mercadería.

Si bien desde las cámaras aseguran que no hay faltante de stock, lo cierto es que hay productos que son casi imposibles de conseguir. Insólito pero real: el polvo para hornear y la levadura son dos de las piezas difíciles hoy. “La gente pasa más tiempo en su casa y está cocinando más, hace días que no tenemos nada de eso”, explicaron desde Disco. Otro de los productos lógicos, por la creciente demanda, es la lavandina, el alcohol en gel y los desinfectantes.

GONDOLA SUPER Exhiben el cartel de un producto, pero ponen otro en la góndola.

“Dentro del sector no hay despidos, pero sí, hay gente que falta por muchas razones. Enfermedad, problemas de transporte, o simplemente porque no quiere arriesgarse. No tenemos el número de cuantos empleados menos tienen los supermercados, pero sabemos que se ha reducido el número, eso explica ciertos problemas a la hora de la reposición en las góndolas”, aclaró una fuente de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

Si bien desde el Gobierno están realizando constantemente controles para verificar que no haya abuso de precios y que haya orden en las góndolas, muchos supermercados se ven sobrepasados. “Hay gente que naturalmente se tomó licencia, pero se han reemplazado, se ha re-ubicado a mucho personal para que no haya faltante de empleados. Si vos no tenes los precios en góndolas te hacen una infracción ante una inspección y esa infracción puede llegar hasta la clausura. Los faltantes y el desorden sucede sobre todo en los supermercados que dependen de repositorios externos”, explicó una fuente de Coto.

“Hay un control constante en los precios, abastecimiento, y cumplimiento delas medidas sanitarias de prevención durante el aislamiento obligatorio y nosotros venimos cumpliendo con todo”. “Es permanente la cantidad de inspecciones q tenemos a diario de parte de diferentes organismos gubernamentales”, destacaron desde Coto

En las primeras 3 semanas acumuladas de Marzo 2020, los supermercados crecieron casi un 30% en unidades, pero caen un 3% en tickets. Según datos de la consultora Scentia, la semana 3 de marzo (del 16 al 22) vs la semana 2 (del 9 al 15), cayó un 29% la venta de tickets y un 9% en unidades vendidas. El pico de ventas (en transacciones, unidades y facturación), se dio en la semana 2 de Marzo (del 9 al 15). De esta forma, la caída de ventas en la tercera semana, se observa en todas las regiones del país. En formatos, se observa que solo los de proximidad creció el volumen.