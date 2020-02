Regresó a Salta la mujer a la que violaron y mataron a su hijo en Puerto Deseado

Gustavo Sáenz on Twitter Recibimos a María y a su familia, víctimas de la tragedia en Puerto Deseado. Nos comprometimos a brindarles ayuda, contención y todo lo que esté a nuestro alcance. pic.twitter.com/862WUaaaTM — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 26, 2020

En la reunión, también estuvieron presentes el ministro de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro; el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, y la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, según informó el diario El Tribuno.

La familia pasó la noche en una casa de huéspedes perteneciente a Gendarmería Nacional y se prevé que en las próximas horas llegue a Rosario de la Frontera, a 175 kilómetros al sur de la capital salteña, de donde es oriunda. El féretro con los restos del niño asesinado será trasladado en caravana hacia dicha localidad, donde será sepultado.

"Lo que ha pasado es trágico y desde la provincia de Salta nos hemos puesto a disposición de la familia. Hemos estado en contacto desde el momento que ocurrió el hecho con la gente de Puerto Deseado, la Municipalidad y por supuesto la familia a quienes se los asistió y acompañó desde un primer momento", explicó la funcionaria Reyes.

El hecho aberrante ocurrió el jueves pasado por la tarde en una zona costera al norte de Santa Cruz. Allí, María Mercedes, de 45 años, caminaba junto a su hijo Santiago Luciano Ricardo Subelza, de 4, cuando se cruzaron con los atacantes en un trayecto denominado "Cueva de los Leones".

Según el relato de la víctima, la atacaron con fines de abuso sexual y, mientras uno de los agresores amenazaba a su hijo con un cuchillo, ella se desvaneció. Los delincuentes, al creerla muerta, se llevaron al chico, a quien finalmente asesinaron. La autopsia determinó que el niño sufrió una hemorragia interna producto de politraumatismos de cráneo realizados con un elemento contundente.

Por el caso, permanecen detenidos un hombre de 33 años llamado Omar Alvarado y un adolescente de 16.

"Si lo hizo, que pague"

El padre del menor sospechado dijo que "si lo hizo, que pague", al referirse a la responsabilidad en el hecho del adolescente.

"Yo estaba en la mina trabajando. Cuando me enteré de los allanamientos pedí para bajar", comentó Julio, el padre el menor, quien además contó que su familia es víctima de amenazas y ataques desde que trascendió la noticia.

"Quiero que nos dejen de amenazar a mi hijo, a mi señora, a mi nieto. No soy una mala persona", dijo el hombre en diálogo con FM Dimensión. Y agregó: "Yo a mi hijo no le enseñé a robar ni a lastimar a la gente; si lo hizo, que pague. Trabajo y soy honesto, no quiero vivir con la cabeza gacha por lo que hizo, si así fue".

El menor, según trascendió en la prensa local, habría admitido haber estado en el lugar del hecho pero sostuvo que él no mató al niño, ni tampoco abusó de la mujer. Además, el adolescente manifestó que fue amenazado por Omar Alvarado, el otro imputado, quien le habría dicho que iba a matar a alguno de sus hermanos si contaba algo de lo ocurrido.

En tanto, Rosalía, hermana de Alvarado, contó que ella lo reconoció cuando vio el identikit. "Lo reconocí el mismo día que hicieron el identikit", manifestó la joven a la emisora local FM Desire. Respecto de la enfermedad que sufre su hermano, sostuvo: "No quiero decir que él no tiene la culpa, quiero que pague lo que hizo".

La joven también hizo referencia al niño de 4 años asesinado: "Daría mi vida por la vida de ese nene, se llama igual que mi sobrino".