Biografía de Quino: sus dibujos, caricaturas e historietas

Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. Hacia 1954, después de hacer el servicio militar obligatorio, se estableció en Buenos Aires. Publicó su primera página de humor en el semanario Esto Es, y a partir de entonces empezó a ilustrar para muchos otros medios: Leoplán, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che y el diario Democracia, entre otros. Hacia 1954 se convirtió en un regular de Rico Tipo y luego en Tía Vicenta y Dr. Merengue.

Poco después empezó a hacer dibujos publicitarios y publicó su primer libro recopilatorio, Mundo Quino, en 1963. A partir de eso, le encargaron unas páginas para una campaña de la empresa de electrodomésticos Mansfield, para las que creó el personaje de Mafalda.

https://twitter.com/teloresumo/status/1311329421853417472 Ayer se cumplió un aniversario de Mafalda y hoy muere Quino, todo muy poético. Acá dejo lo que creo que es mi tira favorita, es simple pero refleja muy bien nuestra sociedad. ¿Cuál es su chiste favorito de Quino? pic.twitter.com/v1jCnibiCQ — Te Lo Resumo (@teloresumo) September 30, 2020

Finalmente, dicha campaña nunca llegó a realizarse, por lo que la primera historieta de Mafalda se publicó primero en Leoplán, y luego pasó a formar parte de forma regular en Primera Plana, ya que el director del semanario era amigo de Quino.

https://twitter.com/amnistiaespana/status/1311330572434903040 Quino, creador de Mafalda, no se ha ido, siempre se quedará con nosotros/as su inmensa humanidad, su empatía con la gente, su exquisito humor sobre cuestiones muy serias como la justicia, la libertad, el poder... ¡Hasta siempre maestro! pic.twitter.com/lYamOIMoqv — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) September 30, 2020

Entre 1965 y 1967 se publicó en el diario El Mundo. Más tarde publicó el primer libro recopilatorio y empezó a editarse en otros países, entre ellos, Italia, España y Portugal.

Tras abandonar la tira de Mafalda el 25 de junio de 1973, Quino se trasladó a Milán, desde donde continuó realizando páginas de humor.

https://twitter.com/MATronge/status/1311330672787763205 Voy a likear todo lo relativo a Quino. pic.twitter.com/WLhblen3sN — Manuel Alvarez (@MATronge) September 30, 2020

Algunas de sus obra

Mundo Quino, editado en 1963 y reeditado en 1998, es “el primer tomo recopilatorio del increíble trabajo de Quino. En él destacan divertidísimos y variados apuntes sobre la religión, la muerte, las dictaduras militares, etc.”, según reseña Google Books.

En ¡A mí no me grite!, editado en 1972 y reeditado en 1999 por Ediciones de la Flor, el escritor argentino incluyó tiras y dibujos divertidos, no solo sobre la vida cotidiana de las personas, sino también sobre los rumores y barullos que ellas hacen y sus consecuencias.

https://twitter.com/80s_y_90s/status/1311329054059114504 Nos ha dejado Quino, creador de la inolvidable Mafalda. Disfrutamos tanto con sus viñetas y su peculiar sentido del humor. Gracias por todo, maestro. Descansa en paz. pic.twitter.com/2jNc4ZLc8Z — Los 80s y 90s (@80s_y_90s) September 30, 2020

Bien, gracias, ¿y usted?, editado en 1976 y reeditado en 2006, también por Ediciones de la Flor, es una pieza en donde Quino continúa dejando al descubierto las características de la vida de las personas y sus extrañezas.

Hacia el año 1993, Toda Mafalda irrumpió en las librerías y se convirtió en el “el libro que los amantes, fans, y lectores agradecidos de Mafalda siempre desearon tener”, según reseña Google Books.

