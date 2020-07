Cómo hacer chipa casero rápido y fácil, en 10 simples pasos

View this post on Instagram

La felicidad y el chipa, más o menos la misma cosa. Invite a alguien a compartir esta receta, regale felicidad! Ingredientes -1/2 kg. almidón de mandioca -3 huevos -120g. manteca -250g. queso pategrás -150g. queso parmesano -100ml. leche -1 cdita de polvo para hornear Paso a paso 1-Lo primero que vamos a hacer es cortar el queso pategrás. Primero le sacamos la cáscara más dura, evitando desperciar mucho, y después lo cortamos en pedacitos bien bien pequeños, casi que lo picamos (en el video se ve bien) para que quede bien distribuido en cada chipam. Lo reservamos en un bol. 2-Ahora viene el segundo queso, el queso parmesano. Este queso es más duro, así que lo vamos a rallar con la parte gruesa del rallador (también lo pueden procesar medio grueso) y lo vamos a unir con el pategrás en el bol. 3-Agregamos la harina de mandioca. Rompemos con la manos un poco la manteca pomada y la agregamos también. Mezclamos todo con un tenedor o cuchara y ahora a meter mano! 4-Por otro lado vamos a preparar los líquidos: mezclamos el huevo con la sal, agregamos la leche y batimos bien y por último sumamos el polvo para hornear. 5-Volvemos a los secos y hacemos un hueco en el medio del bol para colocar ahí los líquidos. Vamos mezclando (no amasar!) con la mano hasta que esté bien integrado. Lo envolvemos en film y la llevamos a descansar a la heladera unos 30 minutos. 6-Pasado ese tiempo, retiramos la masa y vamos a formar unas bolitas un poco más grandes que una nuez. Las colocamos en una placa y las llevamos a la heladera. 7-Cuando estén bien fríos los mandamos a un horno precalentado a 230° por 10 minutos hasta que estén! #comidareal #recetas #delicioso #cocinar #comidacasera #hechoencasa #comida #recetafacil #comidarica