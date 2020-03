Olivos: violento intento de robo a la instagramer Dani la Chepi

“Bueno... me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle... ¡Ay... Dios, qué bárbaro...!", comenzó el video que La Chepi posteó en sus "stories", historias de instagram que duran 24 horas publicadas, minutos después el episodio.

Pese a que la instagramer rompió en llanto por el intento de robo y por el golpe que sufrió en la nariz, mientras se colocaba hielo en esa zona bromeó: "Mirá cómo se me está poniendo la napia. Entre que ya tengo napia grande, osea, hoy me recibo de Peretti”. Igualmente, La Chepi aseguró que, "aunque le ponga onda y se ría, no hay nada de que reírse", ya que recordó a su madre de 73 años, y se imaginó una situación similar con ella.

Embed esquina de Olivos, donde La Chepi sufrió el intento de robo.

“En realidad estaba mandando un mensaje al productor del teatro. No se puede creer, salir con el culo en la mano a la calle. Salí a comprarme dos miseras empanadas”, aseguró.

Frente a toda esta situación, la intagramer reflexionó: “Yo cuando me quede sin laburo, me puse a hacer espejos artesanales, me puse a bañar perros y demás. Algunos salen a chorear y no es culpa de ellos, es cuestión de educación”.

Luego de que pasaran unas horas del intento de robo, La Chepi, en un clima de tranqulidad, retomó su tono humorístico. "Chicas vieron que me quisieron robar, escuchame Anita... ¿Querés venir a casa a hacerme un guiso de lentejas? Porque me tiemblan las manos, ¿vos Naty te copas?", le preguntó a unas amigas que se encontraban con la instagramer, a lo que ellas le respondieron que no.