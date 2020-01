Rodrigo "La Hiena" Barrios fue dado de alta

El letrado aseguró además que el agresor intentó asesinar a su cliente, y que no se conocían entre sí. Luis Rivera sostuvo: "Desde nuestro punto de vista es un caso de homicidio en grado de tentativa, el atacante no logró el cometido final por la gente que estaba ahí e intervino y logró sacarlo, porque Rodrigo ya estaba en el suelo y no tuvo acción de defensa".

En ese sentido, agregó que duda de que la intención del hombre que fue detenido y acusado por el ataque, identificado como Ramón Icardo, haya sido el robo: "Es una situación confusa, no entendemos cómo estaba él en ese transcurso de la noche, si había consumido alguna sustancia y eso lo llevó a cometer esta acción delictiva", explicó.

En tanto, el abogado comentó que Barrios le dijo "que no ubicaba al hombre", aunque sabía que era oriundo de la localidad bonaerense de Tigre, y que ambos estaban participando del festejo en un predio que compartían en común en la mencionada ciudad cordobesa.

"Barrios no entendía el motivo, estuvo más que bien durante todo el día y el agresor fue de atrás y lo abrazó, y después vio que había sangre", agregó. Además, confirmó que el hombre "aprovechó para llevarse algunas pertenencias de Rodrigo, un celular y dinero de él y de una amiga".

Por último, señaló que el boxeador "está dolorido además de por lo físico, porque está haciendo las cosas bien desde que salió de prisión". "Tiene que ser noticia no por él mismo sino por un inadaptado que no sabemos en qué circunstancias hizo esto con Rodrigo, como lo podría haber hecho con cualquier otra persona", concluyó Rivera.

El ataque ocurrió pasada la 1 de ayer en un complejo de cabañas ubicado en calle Hipólito Yrigoyen al 800, camino a El Zapato, mientras Barrios festejaba el Año Nuevo.