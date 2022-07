Turismo: Salta y El Chaltén, entre los 50 mejores destinos del mundo

"Conocida por su impresionante paisaje, cultura vibrante y vinos galardonados, la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, da la bienvenida a los visitantes este año con experiencias nuevas (y antiguas) que garantizan calentar el alma y calmar el cuerpo", dice la publicación de la revista estadounidense.

Una selección realizada por este reconocido medio y sitio web de noticias, denominada "The world´s greatest places of 2022- 50 extraordinary destinations to explore", designó a la provincia de Salta como uno de los 50 lugares más elegidos en todo el mundo, y destaca sus paisajes y su gastronomía.

"En mayo, uno de los mejores restaurantes de Sudamérica, El Baqueano, se mudó a Salta desde Buenos Aires, donde había operado durante 13 años. Los propietarios, Gabriela Lafuente y Fernando Rivarola, eligieron Salta por su biodiversidad y continuarán destacando los ingredientes y la cocina autóctonos, equilibrando un ambiente informal con una experiencia gastronómica de clase mundial", expresa.

La elección fue compilada por su red internacional de corresponsales y colaboradores y, según explicaron desde la publicación, en un comunicado, se realizó con la vista puesta en aquellos lugares que ofrecen experiencias nuevas y emocionantes.

chalten 3.jpg El glaciar Huemul. Una belleza en estado puro.

Además de Salta, el otro destino argentino elegido es el pueblo de El Chaltén, en el Parque Nacional de los Glaciares.

El sitio web internacional detalló que "este año también se cumple el 142 aniversario del Hotel Termas de Rosario de la Frontera", del sur salteño, que cuenta con "siete tipos de baños termales, alimentados por nueve fuentes termales, y ofrece recorridos por su conjunto histórico para celebrar el aniversario".

Por otro lado, indica que "en el pueblo de Seclantás, considerado el lugar de nacimiento del icónico poncho rojo y negro de Salta", se puede disfrutar del "recientemente renovado Camino de los Artesanos, donde algunos de los mejores artesanos de Argentina hilan y tiñen lana y tejen en un telar de pie tradicional".

Finalmente, Time resalta que llegar a Salta "es más fácil que nunca, con vuelos adicionales desde Buenos Aires a partir de mayo y una nueva ruta que conecta la ciudad patagónica de Bariloche" desde julio.

Salta integra esta lista junto a destinos de fama internacional como las Islas de Galápagos, en Ecuador; Valencia, en España; el Parque Nacional Hwange, en Zimbabue; Queenstown, en Nueva Zelanda; Sitios históricos de la Ruta de la Seda, en Uzbekistán; San Pablo, en Brasil; Sendero Trans Bután; Devon, en Inglaterra; Bali, en Indonesia; la Estación Espacial Internacional; y la Isla Kyushu, en Japón.

Además, se suman Rapa Nui, en Chile; Portree, en Escocia; Tofino, en Columbia Británica; Borácay, en Filipinas; Madeira, en Portugal; Franschhoek, en Sudáfrica; Miami, en Estados Unidos; Bogotá, en Colombia; El Alentejo, en Portugal); el Parque Nacional del Bajo Zambeze, en Zambia; Salónica, en Grecia; y Kaunas, en Lituania, entre otros.