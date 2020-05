Alerta: "cierre de dos clínicas de Favaloro en la punta del iceberg de salud privada"

La asociación de clínicas y sanatorios (ADECRA CEDIM) elaboró un informe semanas atrás que mostraba esa baja de la actividad, con caída de 74% en consultas de emergencias, de 48% en internaciones o 73% en cirugías generales, entre otros datos. La conclusión: la gente no concurre a los médicos ni aún con cuadros graves.

Esto pone en alarma al sector privado. Así lo confirmó a este diario Gerardo Bozovich, coordinador de la Comisión de Directores Médicos de esas entidades. “Lo que sucede con el cierre de establecimiento de la Fundación Favaloro es la punta del iceberg”, señaló anticipando el panorama que se cierne sobre el sector. “Los sanatorios y clínicas necesitan trabajar y tener un alto nivel de ocupación para hacer frente a los altos costos. De otra manera, colapsa”, agregó.

El impacto no será sólo en el servicio privado sino también tendrá consecuencias en el público. La crisis económica que está desatando la cuarentena está evidenciando problemas de cobranza en los sistemas de medicina prepaga. Se están evidenciando un incremento de afiliados que se dan de baja ante la falta de ingresos. Esta gente irá a recargar el sistema público de salud que se encuentra desde hace años en estado de fragilidad.

Pero el problema no es únicamente económico. También hay un costado sanitario tanto o más grave. El temor a contagios que hace que el público no concurra al médico no es algo menor. Sucede, incluso, con patologías delicadas y pese a síntomas avanzados. La suspensión de tratamientos oncológicos, de hipertensión o de diabetes puede agravar el estado de los pacientes y llevarlos a puntos críticos. “Hay personas hipertensas que dejaron de chequearse la presión y terminan internados de urgencia por algo que se podría haber evitado con un control a tiempo”, señaló el catedrático. Lo mismo sucede con patologías cardiovasculares. La falta de prevención hace que se multipliquen los cuadros de gravedad. “Un ACV no atendido a tiempo genera un riesgo de vida muy alto o deja daños evitables”, agregó.

En el país hay unas 100.000 muertes por año por patologías cardiovasculares, 65.000 por cáncer, 30.000 por infecciones respiratorias y 9.000 por diabetes. “Este año, probablemente, vamos a tener más muertos por estas patologías no atendidas a tiempo que por lo que se presume que habrá por coronavirus”, señaló Bozovich.

El especialista explicó que los contagios por Covid-19 tienen un comportamiento heterogéneo. “No fue en toda Italia, sino en algunas zonas del norte. Ni en todo Estados Unidos o España. En la Argentina es igual. Hay una zona urbana que con mayor cantidad de casos. El resto, no. También se ve que si no se dispara en las primeras semanas, se puede controlar, como está sucediendo en el país”, aseguró.