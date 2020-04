Grave: denuncian que más de 70 trabajadores de la salud tienen coronavirus

Estos casos reforzaron en las últimas horas los reclamos de los sindicatos y delegados gremiales del sector, que denunciaron que los contagios se produjeron en su mayoría por "negligencia", debido a que las autoridades de los centros médicos no garantizaron insumos básicos de protección.

Orlando Restivo, de la CICOP y delegado del Hospital Belgrano informó que en ese establecimiento podrían ser entre 20 y 30 los contagiados y señaló que están "tremendamente preocupados".

Por su parte, el titular de la CGT y referente del gremio de Sanidad, Héctor Daer, afirmó: "Estamos en una situación muy compleja. Si no se cuida a los trabajadores de la salud, no hay forma de salir de esto. Por más que se construyan nuevos hospitales, no vamos a tener quiénes los atiendan".

En tanto, el Ministerio de Salud de la Ciudad confirmó la existencia de 34 casos de coronavirus entre el personal de salud del Sanatorio de La Providencia, ubicado en el barrio de Balvanera, mientras que fuentes gremiales del Hospital Italiano informaron que en la sede central de ese sanatorio, en el barrio de Almagro, se habían registrado 19 casos de Covid-19.

"Nosotros tenemos al día de hoy 13 casos confirmados de personal del Hospital Belgrano con coronavirus y otros diez sospechosos, que esperamos los resultados. Pero el problema es que hay entre 20 y 30 médicos aislados preventivamente, por lo que el altamente probable que sean más los contagiados", afirmó el doctor Restivo, en declaraciones al programa "El Exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550.

Restivo denunció que hace 20 días le reclamaron a la provincia de Buenos Aires testeos masivos para el personal de la salud pero les respondieron que "no correspondía" a ese momento. "Esto era evitable, nosotros, los representantes gremiales, hace 20 días planteamos que era necesario el uso generalizado de barbijos y los testeos al personal de la salud y se nos contestó que no estábamos en la fase epidemiológica adecuada", sentenció Restivo.

Y agregó: "Según los protocolos de la provincia de Buenos Aires yo no tendría que ser testeado. Yo tuve contacto con algunas de las personas que tienen coronavirus, contactos moderados pero no me siento inmune a ninguna cuestión".

Según le confirmaron a NA fuentes hospitalarias bonaerenses, al día de hoy no alcanzan los insumos para el personal de la salud y se cuentan por decenas la cantidad de médicos contagiados con coronavirus en la provincia de Buenos Aires.

Desde los gremios bonaerenses alertaron que en muchos hospitales de la provincia van a faltar médicos debido a los contagios y a los aislamientos obligados.

Por otra parte, en el caso del Sanatorio de la Providencia, entre las 34 personas con coronavirus no se reportaron casos graves y el 70% permanece asintomático, según se indicó. Se sospecha que la expansión del virus dentro del sanatorio se produjo a partir de una paciente que ingresó por una cirugía de columna a mediados de marzo.

En lo que refiere al Hospital Italiano, la subdelegada Lilian Moretti detalló que de los 19 personas había algunas internadas, pero ninguna en estado de gravedad, mientras que luego las autoridades del centro médico informaron que

"tres colaboradores se encuentran internados con evolución satisfactoria y los 16 restantes se encuentran con seguimiento en su domicilio, cumpliendo con el período de aislamiento definido en los protocolos vigentes".

El Italiano también aclaró que sólo dos de los casos positivos "habían asistido en forma directa a pacientes con enfermedad confirmada", un tercero tuvo antecedente de viaje y los 16 restantes "fueron contagios por otros motivos". Entre los afectados habría cuatro médicos (dos de guardia), un trabajador del área de farmacia, siete enfermeras de terapia intensiva y cinco empleados administrativos del laboratorio.