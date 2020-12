Todos con Emmita: una beba chaqueña necesita la medicación más cara del mundo para vivir

Según contaron sus padres Natalí Torterola y Enzo Gamarra, los nenes que padecen esta enfermedad no viven, en general, más allá de los dos años, ya que el tratamiento disponible en Argentina desacelera el cuadro pero no lo frena. Sin embargo, existe una droga de Novartis, no aprobada aún por Anmat, que podría salvarle la vida, pero cuesta 2.125.000 dólares.