Supermercados: cruce entre cámaras por precios y desabastecimiento

“La queja es más por parte de los comercios chicos, hoy los programas del Gobierno hay que cumplirlos y eso es lo que estamos haciendo. Si los proveedores no cumplen nosotros debemos denunciarlo porque si no la multa es para nuestra cadena”, indicó una fuente de Coto que aseguró que por el momento vienen trabajando con total normalidad y que no habrá desabastecimiento. Según un relevamiento propio los precios se mantuvieron iguales a los del mes anterior, con la excepción de las promociones de los fines de semana.

En contrapartida, el supermercado Día, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus anunció la baja de cientos de productos. Se trata de ofertas permanentes en más de 500 artículos de marca blanca. La iniciativa había comenzado en enero en España cuando el coronavirus comenzaba a atacar fuerte a Europa y llegó ahora al país bajo el mismo contexto. Además la cadena española el 28 de cada mes le quita el IVA a más de 100 productos de higiene femenina.

“Lo que más nos preocupa es el control de los precios máximos”, indicó Alberto Guida, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). Es que a partir del 13 de marzo el Gobierno, a través de una resolución, dispuso retrotraer los precios al 6 de marzo. “Los valores de referencia son los que los supermercados informamos al programa Precios Claros, lo cierto es que en lo que respecta a mayorista solo entre 7 u 8 cadenas brindan esa información”, explicó. “Los controles de la AFIP generaron una verdadera debacle, porque toman ciertos valores de referencia y controlan con la misma vara a los comercios de cercanía, los grandes supermercados y las cadenas mayoristas”. “Hay muchas clausuras y eso se debe a que las cadenas informaron ofertas que hoy no tienen vigentes, porque cambian semanalmente o mensualmente”, concluyó.

El panorama también es complejo para las empresas proveedoras, que denuncian que se sienten ahogadas con los controles del Gobierno. “Nosotros no subimos los precios desde noviembre del año pasado, teníamos previsto hacerlo en mayo, pero hay una circular de la Secretaria de Comercio que nos lo impide”, explicó uno proveedor. “Hoy no podemos aumentarle a los supermercados, pero no está regulado lo que los proveedores le aumentan a los productores. Todos nuestros proveedores ajustaron sus precios desde la cuarentena, eso hace que nos ahoguen sumado a que nos cambiaron hoy las condiciones de pago”, concluyó un proveedor que trabaja con las principales cadenas supermercadistas.