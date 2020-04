Tarjetas de crédito no bancarias todavía cobran más de 150% en financiación

“En el caso de los vencimientos de tarjetas de crédito, los clientes de las entidades podrán cancelarlos el 13 de abril, sin ningún recargo", aseguró el Central a través de un comunicado, en el que resaltó que la tasa de financiamiento "no podrá superar el 49%". Sobre este último punto, el Central ordenó a las entidades a reducir del 55% al 49% anual la "tasa de revolving", que es aquella que se aplica sobre los saldos impagos de la tarjeta que dejan los clientes.

Lo cierto es que, a pesar del contexto complejo económico para miles de argentinos que se vieron afectados por el parate de la industria como consecuencia de la cuarentena, las tarjetas no bancarizadas continúan cobrando una tasa de interés muy alta. La tasa nominal anual (TNA) ronda el 85%, mientras el costo financiero total (CFTEA) supera ampliamente el 150%.

Si bien hay una baja en comparación al mes anterior, las tasas siguen siendo muy elevadas para el contexto económico. El Costo de Financiación Total (CFT) este mes en la tarjeta Mastercard que ofrece Falabella es del 157%, cuando ese valor era del 260% el mes anterior. Para los consumos de abril (que se pagan en mayo) la TNA bajó a 79,96%, lo que se traduce en un costo financiero total (CFT) de casi 142%.

En el caso de Cencosud los números son similares: en el CFT los intereses llegan a 153,63%.

“En relación a las tarjetas de crédito no bancarias, el BCRA dispuso dejar sin efecto decisiones de la gestión anterior que modificaban la base de cálculo de la tasa y la elevaban considerablemente. A partir de ahora, la tasa de interés de estas tarjetas no podrá superar el 25% del promedio de la tasa de créditos personales de las entidades financieras, excluyendo a las tasas de los proveedores no financieros de créditos”, explicaron fuentes del BCRA.

Los valores que cobran hoy las tarjetas no bancarizadas son similares a los números que manejaban los principales bancos antes de la resolución del BCRA. De acuerdo a un relevamiento realizado por el Banco Nación al 5 de febrero, el Santander tenía una TNA de financiación del 93%; el Galicia, del 87%; Macro, del 85%; BBVA, 81%; Supervielle, 69%; Ciudad, 67%; Credicoop y Banco Provincia, 65%.