País al revés: comercios suspenden pago con tarjetas de débito

Todas las fuentes consultadas coincidieron en que, en momentos de ajuste económico, es una forma de evitar pagar las comisiones a los bancos. A esto se suma los problemas que hay con las empresas de telecomunicaciones ante el incremento del uso de internet. “Tenemos muchas denuncias a las empresas que brindar el servicio de internet y de telefonía porque no está funcionando de acuerdo a la circunstancia”, señaló Gullelmotti.

“El problema de las tarjetas de débito son las comisiones y las impuestos que tiene que pagar por esa operación que van del 1% a casi el 3% del valor de la compra. Es un problema histórico en la Argentina que se ve más afectado ahora durante la cuarentena”, indicó por su parte Damián Di Pace director de Focus Market. Hay que tener en cuenta que las ventas se desplomaron en los últimos 15 días en los pequeños comercios. “En actividades no esenciales las ventas son nulas y en consumo masivo la caída es del 40 % promedio”, sostuvo Di Pace. “Los comerciantes no quieren asumir más costos que las pérdidas enormes que están asumiendo en este momento”, concluyó el especialista.

Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) impulsan a los comerciantes a que no utilicen dinero físico para sus transacciones. “Ante la imperiosa necesidad por el parate económico, tras la pandemia del Covid-19, sugerimos que los comercios de todo el país acepten la instalación del sistema de pago de “Billetera Virtual”. De esta manera, tanto los clientes como los comerciantes no tienen contacto con medios físicos como billetes, monedas y tarjetas de débito o crédito”, indicaron a través de un comunicado.

La propuesta lo que busca es impulsar las ventas online para que la gente no tenga que salir de su casa. Con un ahorro en cuanto a comisiones: “las operaciones implican una comisión del 1%, siempre al comercio, mientras que si se paga con débito el porcentaje es del 1,9% y con tarjeta de crédito es 2,9%”, agregaron desde CAME.

Desde la Defensoría aseguraron que están trabajando para que los comercios cumplan con sus obligaciones y para que no haya abuso de precios. “Estamos focalizados en que el sistema bancario funcione para los jubilados y que puedan dar de alta sus tarjetas de débito”. Durante toda la jornada de ayer en los bancos porteños hubo largas filas para retirar dinero y habilitar las tarjetas de débito otorgadas en las últimas semanas para el pago de jubilaciones y pensiones.