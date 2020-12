Estos celulares serán los próximos en recibir Android 11

Los celulares que recibirán la actualización de Android 11 serán: Razr 5G, Razr, Edge, Motorola Edge Plus, One 5G, One Action, One Fusion, One Fusion Plus, One Hyper, One Vision, G 5G, G 5G Plus, G Pro, G Stylus, G9, G9 Play, G9 Plus, G9 Power, G8, G Famoto G8 Power y G Power.

Se trata de dispositivos lanzados por Motorola después de 2019. Además, desde la empresa aclararon que los modelos que no son de alta gama pero que llegaron al mercado en los últimos dos años también recibirán Android 11, aunque deberán esperar un poco más.

Según explica Motorola al portal Android Atuthority, la decisión de esta diferenciación es porque están pendientes “del soporte de los socios”. Además, aclaró que desde la empresa le darán prioridad a sus modelos más nuevos para la actualización.

Esta actualización es para los modelos comercializados en Europa y Latinoamérica. Si el dispositivo fue adquirido en otro mercado, no recibirá la actualización por el momento.