PlayStation: lanzan megaofertas para adquirir sus videojuegos más exitosos

El descuento en algunos juegos, como el “Metal Gear Solid V: The Definitive Experience”, alcanza el 80%. Por su parte, el “Wolfenstein II: The New Colossus” se ofrece con una rebaja de 67% y el “Lego Marvel Collection” se puede conseguir al 50% de su valor original.

Otros grandes títulos que se pueden conseguir con importantes descuentos son “Ghost of Tsushima”, “Dragon Ball FighterZ” y “Tales of Zertiria”. También se destacan “Batman: Arkham Collection”, “F1 2020” y “MotoGP™20”.

Toda esta movida se da en la previa del lanzamiento de la PlayStation 5. La nueva consola, que llegará a Argentina en diciembre, se pondrá a la venta en gran parte del mundo a mediados de noviembre.