PlayStation se sumará al Black Friday con descuentos de hasta el 53%

La comunidad gamer local podrá adquirir los últimos lanzamientos exclusivos de PS4 como “The Last Of Us Part II” a $3.599, con 52% off, o “Ghost of Tsushima” por $4.999, un 33% de descuento.

Además, juegos como Nioh 2 ($2.199), Marvel's Spider-Man ($3.299), Days Gone ($3.299) y Medievil ($3.499) se podrán conseguir con un 53% de descuento.

Estas promociones se podrán adquirir en los stores oficiales de Musimundo, Phi Digital, Frávega, Sony, Garbarino, Jumbo y en la tienda de PlayStation en Mercado Libre.

El listado completo de videojuegos en promoción será publicada en el sitio oficial de PlayStation Argentina.