PlayStation: Sony despidió a la PS4 con un emotivo video

"Con el lanzamiento de PS5 a la vuelta de la esquina, creímos que ahora era el momento perfecto para repasar la increíble generación de PS4. ¡Qué viaje ha sido! Así que acomódense y disfruten de un segundo de cada uno de los juegos que ha definido esta generación”, escribió la empresa en sus redes sociales.

En el video se pueden ver fragmentos de destacados juegos como “The Last Of Us”, “God of War”, “Days Gone”, la saga de “Uncharted”, “Resident Evil 7: Biohazard”, “Red Dead Redemption 2”, “The Witcher 3: Wild Hunt”, “Fortnite” y “Fall Guys”.

La PlayStation 4 es la consola emblema de Sony La PlayStation 4 se lanzó hace 7 años.

Vale aclarar que la PlayStation 4 continuará funcionando y se seguirán lanzado títulos para esta consola. Sin embargo, quedará marginada tras el lanzamiento de la PS5, la gran apuesta de Sony, donde apuntará todos sus cañones.