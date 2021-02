Telegram: ¿cómo saber si te bloquearon?

Una pregunta frecuente que se realiza es cómo saber si fuimos bloqueados por otro usuario. La realidad es que la aplicación no avisa cuando esto sucede, pero si hay varios indicadores que permiten darse cuenta.

La principal señal es cuando la foto del usuario que te bloqueó desaparece de su perfil. También, es otro indicativo cuando es su estado de conexión figura: "Última vez hace mucho tiempo".

Otro tema a tener en cuenta es si no le llegan tus mensajes. Si pasa un tiempo importante y no le entran lo más seguro es que se deba a que fuiste bloqueado y no a un problema de conexión.

A mediados de enero, Telegram sumó a 25 millones de usuarios es solo tres días (ya lleva más de 500 millones). Se trata de una cifra récord que, según los popes de la aplicación de mensajería, no se imaginaban ni en sus sueños más optimistas.