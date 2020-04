Coronavirus: qué son, cómo se hacen y para qué sirven los test rápidos para usuarios de transporte público

Aquí, las cinco claves para conocer de qué se trata este estudio de vigilancia sanitaria:

1) ¿Los test son obligatorios?

No. En una primera etapa, se tomarán en forma voluntaria a los pasajeros del transporte público.

2) ¿Cómo se realizan los test?

El procedimiento de este estudio será el siguiente: los equipos de salud les ofrecerán a las personas mayores de 18 años realizarse voluntariamente el test, que demora entre 15 y 20 minutos. En caso de que estén de acuerdo, se les realizará una breve entrevista para saber si cumplen con los criterios del estudio, esto es: que no hayan presentado fiebre, síntomas respiratorios, o pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto en los últimos 21 días.

También se les realizará un escáner térmico para detectar si tienen temperatura y, en el caso de no presentar fiebre, se procederá a la toma de una pequeña gota de sangre (a través de un pinchazo capilar en el dedo) para colocarla en el test.

Durante la espera del resultado, la persona recibirá información sobre cuidados para evitar la transmisión del virus y finalmente el equipo médico le comunicará el resultado de la prueba.

3) ¿Los test rápidos me dicen si tengo coronavirus Covid-19?

NO. Estos tests rápidos no son pruebas de diagnóstico, ya que no detectan anticuerpos, sino que indican si la persona tuvo contacto con el virus o no. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aclaró que solo están recomendados para la investigación.

4) ¿Qué detectan los test?

Los test rápidos apuntan a descubrir si las personas tuvieron contacto con el virus en forma asintomática. Es decir, sirven para detectar cuando ya pasaron siete días de contacto con el virus y se desarrollaron los anticuerpos.

5) ¿Para qué sirven los test?

Se trata de un estudio de vigilancia sanitaria que intenta determinar, en distintos momentos del aislamiento social, preventivo y obligatorio, qué porción de la población ha tenido contacto con el virus y ha generado cerología positiva. Es decir, la proporción de personas con anticuerpos para Covid-19. Los resultados luego se estudiarán para obtener estadísticas y evaluar el progreso de la pandemia entre la comunidad.