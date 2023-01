Piquetes en la 9 de Julio: cuáles serán los cortes al tránsito

Protestas de piqueteros en la 9 de Julio

“Vamos exigir que no se produzca ninguna baja. Entramos en enero pensando que la situación iba a estar más tranquila, pero está visto que no va a ser así”, lamentaron desde la organización piquetera.

“Supuestamente quieren transparentar el Potenciar y dejan a miles de compañeros sin cobrar el total del plan. Hay muchos que no lograron ingresar a la app para completar sus datos biométricos. El recorte significa un monto muy importante de ahorro para el ministerio y un mazazo para miles de hogares”, denunciaron.

De acuerdo con lo que trascendió, un 88,7% del padrón de beneficiarios (1.210.571 personas) regularizaron su situación y cobrarán el plan completo el próximo 5 de febrero. No obstante, el 11,3% restante, que representa 154.441 personas, percibirá la mitad del monto, por no cumplir con la medida. Quienes no hayan cumplido este requisito tendrán una instancia de reclamo por 60 días, pero percibirán el 50% del beneficio en febrero.

Estado del tránsito: cortes en accesos a la Ciudad

La circulación vehicular en las autopistas y principales avenidas de acceso a la Ciudad se presenta este miércoles fluida y los servicios de ferrocarriles y de subterráneos funcionan en su horario habitual, informaron fuentes viales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la marcha sobre la autopista Riccheri se encuentra intensa hacia Capital Federal, mientras que en sentido contrario, en el ingreso al aeropuerto internacional de Ezeiza, se presenta normal.

La avenida General Paz tiene buena circulación de tránsito y, por el momento, con leves demoras entre los barrios porteños de Mataderos y Liniers.

Asimismo, las autopistas Panamericana y del Oeste se encuentran con tránsito más cargado en sentido al centro porteño, con algunos retrasos en los enlaces con la avenida General Paz.

También, la circulación es buena en los principales puentes que cruzan el Riachuelo (Pueyrredón, Nicolás Avellaneda, Ezequiel Demonty, Olímpico y de la Noria).

En las rutas nacionales (3, 5, 7, 9, 8, 12, 14, 205, y 40) hay circulación vehicular sin interrupciones en ambos sentidos, al igual que en la Autovía 2 y en el resto de las rutas atlánticas bonaerenses.

En cuanto al servicio de trenes, el ramal Tigre de la línea Mitre tiene su servicio reducido entre dicha estación cabecera y Belgrano "C", en tanto que el servicio del ramal José León Suárez se realiza desde esa localidad hasta la estación Tres de Febrero debido a obras en la estación Retiro que se extenderán hasta fines de abril.

Las demás líneas de trenes (Sarmiento, Roca, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte, Belgrano Sur y el Tren de la Costa) funcionan a horario, al igual que todas las líneas de subtes y el Premetro.