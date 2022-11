Una idea original lo convirtió en millonario: así es la vida del empresario del fútbol

Logré hacer un contacto con un sponsor muy importante del rubro y así conseguí que cada vez más gente cumpla su sueño de poder ir al estadio por lo menos una vez en su vida sabiendo que aquí es complicado en la Argentina.

¿Cómo nació Starmine Agency?

Mi amigo quería ir a ver el partido y finalmente le quería cumplir un sueño: ir a la Bombonera por primera vez. Era 2019 y Boca Juniors recibía a San Lorenzo. Pero ante las limitaciones, no quedó otra que verlo desde el sillón. Fue entonces cuando decidí cambiar la realidad de cientos de hinchas que semana a semana no pueden ir a ver al club de sus amores, gracias a una buena charla con mi mejor amigo surgió esta tremenda idea que me cambio la vida 360 grados y así surgió Starmine Agency, empresa dedicada a la gestoría de fútbol.

¿Cómo funciona?

Es muy fácil, accedes al sitio web: www.starmineagency.com eliges el partido que te gustaría ver, ves las diferentes disponibilidades según los sectores del estadio y abonas con el método de pago que mas te guste sea con tarjeta de crédito, débito o mismo te da una opción en efectivo en nuestras oficinas.

Además contamos con un soporte en la app de WhatsApp 24/7 para cualquier duda y/o consulta.

¿Ya operan fuera de Argentina? ¿Tienen previsto hacerlo?

Por el momento operamos solo en Argentina pero dentro de poco nos estamos por expandir al exterior.

¿Cuál es la clave del éxito del negocio?

Ser constante, transparente, diferente y estar siempre innovando para nunca quedarte atrás.

¿Qué consejo le darías a alguien que está por comenzar un emprendimiento?

Nunca bajar los brazos como emprendedor por lo que uno desea o quiere todo se puede en la vida luchando y trabajando duró por ello.

¿Qué sentís al cumplirle el sueño a muchos hinchas de ver por primera vez al club de sus amores? Contanos algún caso que te haya marcado

Hace poco hice un sorteo en la redes sociales de la empresa para la gente que nunca fue al estadio en su vida, finalmente hubo un ganador su nombre es Exequiel y el con su hija nunca habían podido ir a ver a boca a la bombonera por la condiciones económicas que lamentablemente llevan en su día a día, realmente la felicidad en la cara de el cuando vino a retirar las entradas fue tan grata para mi, eso es lo bueno que tiene este negocio, poder trabajar, ayudar, ganar y hacer feliz a las personas a la misma ves.

¿Aún ofreces la posibilidad de ir a ver a la selección a Qatar?

Sí, claro, ofrecemos todos los partidos para alentar a la selección en Qatar 2022, todos las opciones que tenemos están disponibles en nuestra plataforma.

¿Cuáles serán los próximos pasos de Starmine Agency?

Starmine se va expandir no solo al exterior como te comenté si no que también próximamente va ofrecer nuevas experiencias personalizadas obviamente 100% ligadas el fútbol. A la par de eso personalmente estoy con un proyecto nuevo de lanzamiento hacía una nueva plataforma de entretenimiento.

¿Sentís que tras la pandemia la gente volvió con muchas más ganar de asistir a espectáculos deportivos, culturales? ¿Por qué?

Sí, por supuesto que sí, creo que el encierro de la pandemia hizo que la gente pueda ver lo que realmente es disfrutar la vida y hoy menos que menos se prohíbe darse sus gustos sea en un partido de fútbol, un evento social o un espectáculo.