Vecinos de Núñez denuncian un "chiflido agudo" ocasionado por la construcción de nuevas torres

"En mi trabajo lo escuchamos (y nos vuelve locos), medimos con instrumentos y a oído de expertos, el sonido es de 1,2Khz y al ser de una frecuencia así alta rebota por todos lados y no sabés bien dónde viene , también influye en la distancia que viaja casi sin variar el volumen", comentó otro usuario que atestiguó trabajar en la zona.

"Lo escucho siempre en casa estoy a 3 cuadras de Av. del Libertador y no sabía de dónde venía no que era. Gracias."; "Vivo adelante de tu edificio, al lado del árbol enorme de la izquierda. Yo también estoy grabando todo lo que puedo, pero intenté hacer denuncia y no pude. Vos ya denunciaste? Los vecinos por 11 de sep. Tenemos un grupo y queremos denunciar todos!", sumaron otros afectados.

nunez.mp4 El video del chiflido fue compartido en redes sociales. @dardotrento

Amparo para frenar las construcciones de edificios que dañan las casas bajas

Además del chiflido, los vecinos de la zona presentaron un amparo colectivo para intentar frenar la construcción de edificios a gran escala en una zona del barrio en que sus casas vienen sufriendo daños como rajaduras, aperturas de grietas, hundimientos o desplomes de mamposterías.

El amparo solicita la declaración de la "emergencia urbanística ambiental" polígono ubicado entre la Avenida Libertador y la estación del ferrocarril Mitre. Según manifestaron, hubo un creciente número de casas afectadas por el avance inmobiliario: "En el entorno inmediato de las manzanas donde se encuentran las casas afectadas, se construyeron o están en obras y proyectados siete complejos de torres de gran altura con una capacidad constructiva total de aproximadamente 250 mil metros cuadrados. Están concentrados en cinco cuadras ya que esa zona fue elegida por algunas desarrolladoras para ser un polo de oficinas premium y edificios residenciales de lujo cuyos precios de venta se sitúan entre los 6 mil y 7 mil dólares por metro cuadrado".

nunez - .jpeg Los estragos que provocan las torres en las casas bajas del barrio porteño. Redes

"Los informes técnicos hablan de grietas, fisuras y hundimientos compatibles con asentamientos de fundaciones por el movimiento de estratos inferiores y apuntan como posibles causas a la depresión de la napa freática y las vibraciones causadas por tránsito de gran porte, ambas asociadas a la realización de obras de gran envergadura en las inmediaciones como edificios de gran altura y dos pasos bajo nivel en el cruce de la Avenida Crisólogo Larralde y de la calle Manuela Pedraza con las vías del Mitre", agregan. De esta manera, reclaman que se suspenda "el otorgamiento de nuevos permisos y la vigencia de los permisos de obras".