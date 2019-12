Pidió el juego Minecraft para Navidad, pero su abuelo le regaló el "Mein Kampf" de Hitler

"¿Pero qué es esto? era 'Minecraft' lo que él quería", asegura el padre del niño, quien filma la situación. "Me dijo 'Mein Kampf'", asegura el abuelo.

El padre del niño reta al abuelo y le saca el libro a su hijo: "Que no papá, es 'Minecraft'". "No me lo puedo creer", susurra el padre al final de la filmación.

En redes sociales surgieron todo tipo de comentarios. Mientras que muchos dudan de la veracidad de la situación, otros se dedicaron a hacer memes.