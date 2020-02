"Sé una dama": el video viral que deja en evidencia las exigencias que enfrentan las mujeres

En la publicación original, Nixon, quien en 2018 anunció su candidatura para Gobernadora del Estado de Nueva York, y quien actualmente desarrolla una clara militancia pública a favor del candidato demócrata Bernie Sanders, expresó sentirse “orgullosa de estar involucrada con esta poderosa película que conmovió a tantas personas en todo el mundo”.

“Sé una dama, dijeron. No seas muy gorda. No seas muy flaca. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. No pidas postre. Ponte a dieta. ¡Dios, pareces un esqueleto! ¿Por qué no comes? Te ves demacrada. Te ves enferma. Come una hamburguesa. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne en los huesos”, continua diciendo el video que enumera el sinfín de mandatos sociales al que se enfrentan las mujeres día tras día.

“Sé una dama, dijeron. No seas violada. No bebas demasiado. No camines sola. No salgas muy tarde. No te vistas así. No te emborraches. No sonrías a los extraños. No salgas por la noche. No confíes en nadie. No digas que sí. No digas que no. Simplemente “sé una dama”, dijeron”,termina rematando una grabación que está siendo compartida a nivel mundial.

Texto completo de Camille Rainville que inspiró el video

"Sé una dama, dicen. Tu falda es muy corta. Tu blusa es muy baja. Tus pantalones están muy ajustados. No muestres tanta piel. No muestres tus muslos. No muestres tus pechos. No muestres el ombligo. No muestres tu escote. No muestres tu ropa interior. No muestres tus hombros. Cúbrete. Deja algo a la imaginación. Vístete con modestia. No seas una tentación. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades. Te ves desaliñada. Relájate. Muestra algo de piel. Luce sexy. Luce ardiente. No seas tan provocativa. Te lo estás buscando. Vístete de negro. Usa tacones. Estás muy arreglada. Estás muy informal. No uses esos pantalones de ejercicio; parece que te has descuidado.

Sé una dama, dicen. No estés tan gorda. No estés tan delgada. No seas demasiado grande. No seas demasiado pequeña. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. No comas tan rápido. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. No comas el postre. Necesitas perder peso. Encaja en ese vestido. Ponte a dieta. Cuida lo que comes. Come apio. Mastica chicle. Bebe mucha agua. Tienes que entrar en esos jeans. Dios, pareces un esqueleto. ¿Por qué no comes? Te ves demacrada. Te ves enferma. Come una hamburguesa. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne en los huesos. Sé chica. Sé ligera. Sé pequeña. Sé petite. Sé femenina. Sé talla cero. Sé un doble cero. No seas nada. Sé menos que nada.

Sé una dama, dicen. Elimina tu vello corporal. Aféitate las piernas. Aféitate las axilas. Aféitate la línea del bikini. Depila tu cara. Depila tus brazos. Depila tus cejas. Deshazte del bigote. Blanquea esto. Blanquea aquello. Aclara tu piel. Broncea tu piel. Erradica tus cicatrices. Cubre tus estrías. Aprieta tus abdominales. Abulta tus labios. Aplica botox a las arrugas. Levanta tu cara. Mete la barriga. Adelgaza los muslos. Tonifica tus pantorrillas. Levanta las tetas. Luce natural. Sé tú misma. Sé genuina. Ten confianza en ti misma. Te estás esforzando mucho. Te ves exagerada. A los hombres no les gustan las chicas que se esfuerzan demasiado.

Sé una dama, dicen. Usa maquillaje. Arregla tu cara. Esconde tus manchas. Perfila tu nariz. Resalta tus pómulos. Delinea tus párpados. Rellena tus cejas. Alarga tus pestañas. Colorea tus labios. Polvea, ruboriza, broncea, resalta. Tu cabello es muy corto. Tu cabello es muy largo. Tus puntas están partidas. Resalta tu cabello. Se te ven las raíces. Tíñete el pelo. No azul, eso no se ve natural. Estás encaneciendo. Te ves muy vieja. Luce joven. Luce juvenil. Que por ti no pasen los años. No envejezcas. Las mujeres no envejecen. Lo viejo es feo. A los hombres no les gusta lo feo.

Sé una dama, dicen. Protégete. Sé pura. Sé virginal. No hables de sexo. No coquetees. No seas una zorra. No seas una puta. No te acuestes con nadie. No pierdas tu dignidad. No tengas sexo con muchos hombres. No te entregues. A los hombres no les gustan las putas. No seas mojigata. No seas tan estirada. Diviértete un poco. Sonríe más. Complace a los hombres. Sé experimentada. Sé sexual. Sé inocente. Sé sucia. Sé virginal. Sé sexy. Sé la chica cool. No seas como las otras chicas.

Sé una dama, dicen. No hables muy alto. No hables demasiado. No ocupes espacio. No te sientes así. No te pares así. No seas intimidante. ¿Por qué eres tan infeliz? No seas una perra. No seas tan mandona. No des ideas tan buenas. No exageres. No seas tan sentimental. No llores. No grites. No digas groserías. Sé pasiva. Sé obediente. Soporta el dolor. Sé complaciente. No te quejes. Déjalo a él calmarse. Aumenta su ego. Haz que se enamore de ti. Los hombres quieren lo que no pueden tener. No te entregues. Haz que trabaje por ello. Los hombres aman la caza. Dobla su ropa. Prepara su cena. Mantenlo feliz. Ese es un trabajo de mujeres. Serás una buena esposa algún día. Toma su apellido. ¿Agregaste su apellido a tu nombre? Loca feminista. Dale hijos. ¿No quieres tener hijos? Algún día los tendrás. Cambiarás de opinión.

Sé una dama, dicen. No te dejes violar. Protégete. No bebas demasiado. No camines sola. No salgas muy tarde. No te vistas así. No te muestres demasiado. No te emborraches. No pierdas de vista tu trago. Ten un amigo. Camina donde esté bien iluminado. Quédate en los barrios seguros. Dile a alguien a dónde vas. Lleva contigo gas pimienta. Compra una alarma de violación. Toma tus llaves como si fuera un arma. Toma un curso de autodefensa. Revisa tu cajuela. Cierra las puertas con llave. No salgas sola. No hagas contacto visual. No pestañees. No luzcas tranquila. No llames la atención. No trabajes hasta tarde. No cuentes chistes sucios. No sonrías a los extraños. No salgas por la noche. No confíes en nadie. No digas que sí. No digas que no."