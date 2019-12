Pablo Rago fue denunciado por violación

"Es un violento, un machista, muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto", declaró Basile en una entrevista en Radio La Salada.

La mujer también relató que "previo al hecho, en las charlas que teníamos, el señor siempre me pedía fotos. Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar".

"Pasado un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien, además porque estábamos hablando de trabajo, ya sea como limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando y me dijo 'contás conmigo'", añadió.

En cuanto al momento del abuso, la mujer aseguró: "Me tocaba para que yo orinara encima de él, yo no quería eso. Lo corrí y se puso histérico porque no accedí a lo que él quiso. Me insultó a los gritos dentro del departamento. Yo le puse los puntos, pero me hacía burlas". "Cuando logró calmarse, se volvió a acercar y ahí hubo una penetración, que no fue consentida", continuó.

A su vez, la denunciante detalló: "Cuando me fui no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho".

"Después de eso me mandaba videos masturbándose. No volví más, quedé humillada. Él me pedía fotos y fue como un abuso de poder. El denigra a las personas", cerró.

La causa recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional porteño N° 54, a cargo del magistrado Walter Candela.