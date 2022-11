Lourdes de Bandana denunció a su expareja por violencia de género

Además explicó que su expareja la agredió en todas las ocasiones en su propio edificio y que afirmaba que sus gritos se debían a que "tenía ataques de pánico".

En el mismo posteo, Lourdes denunció otras situaciones que sufrió con su exnovio: "Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento". Luego agregó: "O me emborrachaba o me metía cosas en la bebida, y yo siempre pidiendo disculpas.

Para concluir su mensaje, la cantante expresó que "el amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele", sentenció.