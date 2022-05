Papelón: Viviana Casona confundió un tweet de broma de los jóvenes que se quieren ir del país

Se trata de un mensaje que dejó el humorista en sus redes sociales el pasado 10 de mayo. "Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país", dijo en Twitter.