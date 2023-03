Inseguridad: Diputados apura ley para reforzar la Justicia de Sta. Fe

El plenario fue comandado sin grandes cruces por el titular de Justicia, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. Sin embargo, el despacho de consenso no quedó habilitado para el recinto debido a que no se sumó la comisión de Presupuesto y Hacienda, cuyo titular es el también kirchnerista Carlos Heller. Desde su despacho dijeron a este diario que es normal que esto ocurra -no siempre es así, en especial, con un tema de suma urgencia-, pero desde la propia bancada oficialista y desde la oposición deslizaron que, en realidad, lo que se busca es ganar algo de tiempo con el fin de coordinar una sesión para tratar el tema.