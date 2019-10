Insólito: Roque Pérez, la ciudad bonaerense que no sabe quién será su intendente

Con un 84% de participación (8.627 personas), los vecinos de Roque Pérez aún no saben quién se hará cargo del municipio a partir del 10 de diciembre. Pese a que Gasparini salió a celebrar el triunfo en las calles, hasta que el tribunal electoral no de los resultados finales no se sabrá quién será el triunfador.

Los medios locales aseguran que las dos mesas faltantes favorecen al actual mandamás. En ese caso, Cravero ya adelantó que recurrirá a la Justicia para que se revean los votos recurridos.