Intendente se opone al control de los planes sociales

Sin embargo, no todos adoptaron la misma pose. Así lo dejó en claro el alcalde de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien manifestó en las últimas horas que “se trabaja muy bien con distintas organizaciones sociales que son quienes hoy coordinan los distintos planes sociales. Hay una cooperativa que es municipal, y hay distintos beneficiarios que son del Movimiento Evita, la CCC, Barrios de Pie”.

Y al respecto, sostuvo: “Con esas tres agrupaciones puntualmente trabajamos en conjunto, y se realizan actividades en el Hospital Municipal, en las escuelas del distrito, en los espacios públicos y en el Cementerio Municipal, o sea, es en coordinación del municipio”.

Britos fue categórico a la hora de responder sobre la idea de tener el control de los planes: “Yo no quiero coordinarlo y no me importa quién los coordina, lo que quiero es que trabajen y que la contraprestación se cumpla, y acá se cumple más allá de que políticamente pertenezcan a otros espacios”.