Interna en Cambiemos: Carrió tildó de "traidores" a los intendentes del Conurbano

Tras un paso de comedia, en el que recordó que en 2011 sólo sacó el 1,8 por ciento de los votos, Carrió aseguró que “yo siento, yo percibo todo, hay lugares del conurbano con mala onda".

Sin nombrarlos, Carrió hizo referencia a gran parte de los jefes municipales de la Provincia, quienes vienen militando el corte de boleta con el objetivo de mostrarse ajenos a las políticas nacionales y provinciales que llevaron a que los vecinos de los municipios que comandan elijan a otros candidatos.

Justamente en la última semana, militantes de Martiniano Molina fueron filmados mientras llamaban a “cortarle la cabeza” a Mayra Mendoza, la candidata del Frente de Todos. El excocinero es uno de los siempre apuntados por la diputada. En 2018 denunció hechos de corrupción en su gestión.

La militancia de Cambiemos en Tres de Febrero, donde gobierna Diego Valenzuela, también está activa en favor del corte. Hace unos días se establecieron en una esquina tradicional con una tijera inflable de gran porte. “Muchos intendentes tenemos un apoyo local que excede al que tiene el partido”, aseguró hace días el mandatario del municipio del oeste bonaerense en clara señal de algo que sucede.

No son los únicos municipios. Lanús, Pilar y San Miguel también tomaron la decisión de dar a conocer, a través de un spot instructivo, cómo llevar a cabo la acción de corte de boleta para las elecciones de la próxima semana. El caso de San Miguel, donde Jaime Méndez ganó luego de apostar por el corte desde antes de las PASO, fue clave para que el resto de los intendentes de Cambiemos adopte una postura similar.

“Las declaraciones de Carrió no mueven el ‘votómetro’. No se trata de militar en contra de alguien sino a favor de uno. Respeto que pueda ejercer un análisis de situación, pero debería hacerlo con mayor conocimiento de causa”, aseguran fuentes cercanas a uno de los apuntados.