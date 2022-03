Interna II: ahora Larroque y Bonafini, contra Alberto

Otro ministro, el de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, se quejó de que Alberto Fernández "no tiene en cuenta a Cristina Kirchner".

Larroque, secretario general de La Cámpora dijo que "tenemos que estar a la altura, tener grandeza. El Presidente como sus laderos o personas de mayor confianza, deben salir del laberinto en que se metieron respecto de creer que el enemigo es Cristina o el sector que representa" .

Larroque aseguró que le "duele mucho" la pelea interna y pidió "no tenerle miedo al debate, resolver rápido, hablando de frente, dejando las chiquilinadas" y apuntó al entorno del Presidente. En ese sentido dijo que "nos quieren poner el mote de sectarios, cuando los sectarios son los que quieren gobernar con cinco amigos". Alberto F. había remarcado que en el país no existe el "gobierno colegiado".

Para Larroque "el peronismo es el instrumento que tiene la sociedad argentina para realizarse" y que Cristina de Kirchner representa dentro de ese espacio "un peronismo que traspasa los corsets que le habían puedo al peronismo en los años '90".

"Tanto ella como nosotros tuvimos la grandeza de dejar de lado contradicciones y construir un espacio común", añadió y señaló que lo que hizo la vicepresidenta al proponer a Alberto Fernández como candidato es "de los actos de generosidad política más grandes" tiene que ser "recíproco".

Para el funcionario, el error es creer que la vicepresidenta "es parte del problema" cuando, dijo, "es una torpeza" desperdiciar su experiencia y "la capacidad que tiene para ver la realidad política" argentina. "Ella es parte de la solución y no del problema", remarcó.

El kirchnerista criticó la gestión de Martín Guzmán, pero aclaró que "queremos que exista el frente. No hay una institucionalidad del Frente de Todos, no hay una mesa, ámbitos visibles, no se sabe dónde se discute. No creo que los off sean el ámbito pertinente para discutir en el seno de una fuerza política que tiene la responsabilidad de gobernar", argumentó.

"Necesitamos el Alberto previo a las PASO de 2019, después hubo una situación a partir del resultado y de cómo de alguna manera los oropeles de la cercanía del poder, escenarios que se fueron configurando y un alza positiva de la imagen del Gobierno generan contextos que acercan la tentación de creer que esto no se construyó entre todos", concluyó.

Por su parte, también ante las radios, Hebe de Bonafini, criticó al Gobierno por “mentir” respecto del rumbo económico y el acuerdo con el FMI. “La pobreza antes era otra cosa, ahora es indigna. Es muy triste el panorama", expresó. En diálogo con Radio 10, aseguró que "uno tiene que tener fe en su propia fuerza” ya que “los pueblos tenemos que hacer lo imposible" para evitarlo, manifestó.

"Hoy necesitamos un paro general para que el Presidente sepa quién hace el país", dijo Bonafini y aseguró: “Ya mintió tanto el Presidente, aunque ahora van mentir los ministros". En esa línea aseguró que “Wado de Pedro es amén. Todo lo que dice el Presidente, dice que está bien”, para referirse el ministro del Interior de quien también consideró que “creo que él piensa como el Presidente. El día que él diga otra cosa, pienso que piensa diferente. Pero mientras esté diciendo que está todo bien, que el Fondo Monetario Internacional... es lo mismo”.